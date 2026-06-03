MML rechaza pedido para realizar cierre de campaña en el Centro Histórico

La Municipalidad Metropolitana de Lima declaró improcedente la solicitud presentada por Juntos por el Perú para realizar un mitin político en el Paseo de los Héroes Navales como parte del cierre de campaña presidencial de Roberto Sánchez. La decisión fue comunicada mediante un oficio oficial en el que se detallan las restricciones vigentes para el uso de ese espacio ubicado en el Centro Histórico de la capital.

Según la comuna capitalina, el lugar solicitado forma parte de una zona declarada intangible para la realización de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas, de acuerdo con un acuerdo aprobado por el Concejo Metropolitano. Por este motivo, indicó que la actividad planteada por la organización política no se ajusta a las disposiciones establecidas para dicha jurisdicción.

La municipalidad también recordó que continúa vigente la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana, por lo que toda actividad pública debe respetar las normas relacionadas con la seguridad ciudadana, el orden público y el libre tránsito. Además, precisó que las organizaciones convocantes son responsables de evitar afectaciones a la circulación vehicular y peatonal, así como de cumplir con las medidas de seguridad correspondientes.

NO EXISTEN CONDICIONES

Otro de los argumentos expuestos fue el límite máximo de 75 decibeles permitido para emisiones sonoras en el Centro Histórico de Lima. La comuna advirtió que el uso de equipos de amplificación, parlantes o sistemas de megafonía podría contravenir esta disposición. Tras evaluar todos estos factores, concluyó que no existían las condiciones necesarias para autorizar el evento político en el Paseo de los Héroes Navales, uno de los principales accesos al Centro Histórico de Lima.