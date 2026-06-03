¿Recibe llamadas del extranjero y cuelgan? Así opera la estafa "Wangiri"

Usuarios en Perú han reportado en las últimas semanas un aumento de llamadas provenientes de números internacionales desconocidos de países como Bangladesh, República del Congo, Estados Unidos y Canadá. Aunque muchas de estas comunicaciones se cortan después de unos segundos, especialistas advierten que podrían estar relacionadas con una modalidad de fraude telefónico conocida como estafa "Wangiri".

El objetivo de este engaño es aprovechar la curiosidad de las personas para que devuelvan la llamada. Los delincuentes utilizan números asociados a servicios de tarificación especial, lo que puede generar cobros elevados para quienes intentan comunicarse de regreso.

La palabra "Wangiri" proviene del japonés y significa "una llamada y corto". La modalidad consiste en realizar miles de llamadas automáticas que se interrumpen casi de inmediato. Al encontrar una llamada perdida, algunas personas deciden devolverla sin saber que podrían estar contactando líneas de alto costo.

RECOMENDACIÓN

Ante esta situación, se recomiendan no devolver llamadas de números internacionales desconocidos, bloquear y reportar contactos sospechosos, activar filtros antispam en los teléfonos móviles y evitar compartir información personal durante comunicaciones no verificadas.