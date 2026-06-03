Subsidio temporal para transportistas de Lima y Callao: estos son los pasos para acceder al beneficio

El Gobierno oficializó la creación del Subsidio para la Estabilidad y Continuidad Operativa (ECO) mediante el Decreto de Urgencia N.° 006-2026, una medida temporal destinada a los operadores del servicio público de transporte regular en Lima y Callao.

Según la norma, el subsidio busca mitigar el impacto económico generado por el incremento sostenido de los precios de los combustibles y garantizar la continuidad del servicio de transporte público para los usuarios.

ATU A CARGO DEL BENEFICIO

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) será la entidad encargada de administrar y distribuir este beneficio. El monto que recibirá cada operador será calculado en función del kilometraje efectivamente recorrido por sus unidades durante un periodo de 60 días calendario, dividido en dos etapas de 30 días cada una.

Para acceder al subsidio, los recorridos deberán ser validados obligatoriamente a través del Sistema Integrado de Control y Monitoreo (SICM).

El vocero de la ATU, Pavel Flores, explicó que los operadores deberán cumplir una serie de requisitos, entre ellos contar con autorización vigente, vehículos habilitados, SOAT y Certificado contra Accidentes de Tránsito vigentes, certificado de inspección técnica vehicular al día, RUC activo y habido, además de tener instalado un sistema GPS conectado al sistema de monitoreo de la entidad.