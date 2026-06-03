Dos muertos y un herido deja balacera en Comas: enfrentamiento sería por ajuste de cuentas

Según se conoció, se trataría del feroz enfrentamiento de dos bandas delincuenciales, que tienen en sus filas a criminales extranjeros. El incidente se registró en la calle Micaela Bastidas, en el distrito de Comas.

Los sujetos se atacaron desde sus autos, Dos muertos y un herido dejó el intercambio de disparos, donde se utilizaron armas de guerra. Inmediatamente llegó la Policía Nacional y detuvo a tres sujetos que huían.

PELIGROSAS BANDAS

Los intervenidos fueron llevados a la comisaría de la Pascana, donde las autoridades tratan de establecer fehacientemente sus identidades y determinar de qué peligrosas bandas delincuenciales se trata.

No se descarta que el ataque sea por un presunto de cuentas. Tras unos minutos se sucedido el hecho, llegaron representantes de la Fiscalía que ordenaron el traslado de los cadáveres a la Morgue Central.