Breña: amenazan a 200 comerciantes de Mercado N.º 3

La preocupación y el temor se han instalado entre los cerca de 200 comerciantes del Mercado N.º 3 de Breña, ubicado en el jirón Juan Pablo Fernandini, luego de que presuntos integrantes de la organización criminal conocida como “La Federación” iniciaran una serie de amenazas extorsivas contra propietarios de puestos y negocios del centro de abastos.

Según denunciaron los afectados, los delincuentes envían videos en los que aparecen sujetos armados lanzando advertencias de muerte y exigiendo que las víctimas se comuniquen con la organización. Además, los mensajes incluyen datos personales y familiares obtenidos mediante prácticas de seguimiento e intimidación, lo que ha incrementado el miedo entre los comerciantes.

Los extorsionadores exigen pagos que van desde los 8 mil hasta los 100 mil soles para no atentar contra la integridad de las víctimas o de sus familias. Varios comerciantes han recibido audios y mensajes mientras desarrollan sus actividades diarias dentro del mercado, una situación que ha llevado a algunos a considerar el cierre definitivo de sus negocios ante la imposibilidad de afrontar las amenazas.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Los comerciantes solicitaron la intervención urgente de las autoridades y cuestionaron la ausencia de resguardo policial en la zona. Aunque el Ministerio del Interior viene realizando campañas de orientación sobre cómo denunciar casos de extorsión en algunos emporios comerciales de Lima, los afectados aseguran que el Mercado N.º 3 de Breña permanece desprotegido y demandan medidas.