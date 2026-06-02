Vecinos de Ticlio Chico denuncian aniegos y abandono tras cuatro días de lluvias

Los vecinos del asentamiento humano La Esperanza, en Ticlio Chico, Villa María del Triunfo, reportaron graves afectaciones tras varios días de lluvias que han dejado calles inundadas y llenas de barro. Adultos mayores, niños y comerciantes deben caminar entre charcos y zanjas para movilizarse diariamente.

Madres de familia denunciaron que los escolares llegan mojados al colegio y soportando malos olores debido al agua empozada mezclada con desagüe. Además, señalaron que las lluvias también afectan las viviendas, donde la humedad y filtraciones complican aún más la situación.

Los residentes aseguraron que el problema se repite todos los años y reclamaron la falta de obras de infraestructura como pistas y canaletas para el drenaje del agua. Indicaron que llevan años esperando que las autoridades atiendan sus pedidos.

Durante el enlace en vivo, una adulta mayor mostró las dificultades que enfrenta para desplazarse por las calles llenas de lodo y zanjas. Los vecinos exigieron una pronta intervención de la municipalidad para evitar más riesgos y enfermedades en la zona.

ACTUALIZACIÓN

Familias de Ticlio Chico denunciaron que viven rodeadas de lodo, aguas residuales y malos olores tras varios días de lluvias en Villa María del Triunfo. Los vecinos aseguraron que niños y adultos mayores deben caminar diariamente por calles inundadas y expuestas a focos infecciosos. Además, advirtieron que la falta de alcantarillado y drenaje pone en riesgo la salud de toda la zona.