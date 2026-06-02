Realizan vigilia por madre e hijo asesinados en Tocache

Familiares y amigos de Zoila Castillo y de su hijo Eyal Rodrigo realizaron una vigilia en los exteriores de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para rendir homenaje a las víctimas y exigir justicia por el asesinato ocurrido en la provincia de Tocache, región San Martín. Ambos fueron hallados sin vida en la zona de Uchiza, hecho que ha causado conmoción entre sus allegados.

La manifestación se llevó a cabo mientras las autoridades desarrollan la audiencia de prisión preventiva contra Alexis Alcántara, señalado por la Policía y el Ministerio Público como presunto autor intelectual y material del doble homicidio. Los familiares solicitaron que el Poder Judicial dicte una medida severa para garantizar que el investigado afronte el proceso sin riesgo de fuga.

Durante la vigilia, la hermana de Zoila Castillo cuestionó las declaraciones brindadas por el acusado y aseguró que ha ofrecido distintas versiones sobre lo ocurrido, algunas de ellas contradictorias con sus testimonios iniciales. Asimismo, pidió que las investigaciones continúen con celeridad para esclarecer completamente las circunstancias del crimen.

EXIGEN CADENA PERPETUA

La familia informó que los restos de Zoila Castillo y de su pequeño hijo serán trasladados este miércoles desde San Martín hasta el Callao, donde recibirán sepultura. En medio del dolor, los deudos reiteraron su pedido de que se aplique la máxima sanción contemplada por la ley para el responsable del caso y que no quede impune este doble asesinato.