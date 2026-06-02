Capturan a presuntos integrantes de banda acusada de secuestros al paso en Lima

Dos jóvenes fueron víctimas de un secuestro al paso perpetrado por una presunta banda criminal denominada “Los Babys del Norte”, que utilizaba una combi informal para captar a sus víctimas en distintos puntos de Lima.

Según las investigaciones, ambos abordaron el vehículo en los alrededores de la avenida Aviación, entre los distritos de San Borja y Surquillo, con la intención de regresar a sus viviendas. Sin embargo, una vez dentro de la unidad, fueron retenidos, golpeados y obligados a entregar las claves de sus cuentas bancarias.

MODUS OPERANDI

La Policía indicó que las víctimas eran seleccionadas al azar y no eran objeto de seguimiento previo, por lo que este tipo de casos es considerado una modalidad de secuestro distinta a la tradicional. Durante el cautiverio, los delincuentes enviaron fotografías y pruebas de vida a los familiares de los agraviados para exigir el pago de 5 mil soles a cambio de su liberación. Además, habrían realizado transferencias bancarias por cerca de 12 mil soles utilizando las cuentas de las víctimas.

Horas después, los jóvenes fueron abandonados en una zona descampada de Huachipa, donde recibieron apoyo de los agentes especializados para continuar con las investigaciones. Como resultado de las diligencias policiales y con apoyo de la Policía de Carreteras, la División de Investigación de Secuestros logró ubicar la combi utilizada por los presuntos delincuentes en el kilómetro 140 de la Carretera Central, en la zona de Pucará.

Durante el operativo fueron detenidos dos presuntos integrantes de la organización: un ciudadano venezolano conocido como alias “Ángel” y una mujer identificada como alias “Casandra”. Según la Policía, la cuenta bancaria que recibió parte del dinero obtenido durante el secuestro fue rastreada hasta Huancayo, ciudad donde los sospechosos presuntamente buscaban ocultarse.