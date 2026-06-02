Un fallecido y tres heridos deja derrumbe en obra de construcción en San Miguel

Un trabajador falleció y otros tres resultaron heridos tras un derrumbe ocurrido durante la construcción de un edificio de 18 pisos en la cuadra 2 de la calle Teniente César López Rojas, en el distrito de San Miguel.

La emergencia se registró alrededor de las 12:10 p. m., cuando los obreros realizaban trabajos de excavación para la construcción de los sótanos del proyecto. Según información preliminar, el colapso de una parte del terreno terminó por sepultar a los trabajadores.

Hasta el lugar acudieron cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos, cuyos integrantes realizaron labores de rescate y atención de los afectados. Dos de los trabajadores fueron auxiliados y trasladados para recibir atención médica.

PARALIZACIÓN TEMPORAL DE LA OBRA

Por su parte, la Municipalidad de San Miguel dispuso la paralización temporal de la obra mientras se desarrollan las inspecciones técnicas y las investigaciones del caso.