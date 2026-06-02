Cercado de Lima: caen por asesinar a estudiante que salió en defensa de sus amigas

La Policía Nacional del Perú capturó a dos personas señaladas como responsables del asesinato de un joven universitario ocurrido el último fin de semana en el Cercado de Lima. Los detenidos fueron ubicados durante un operativo realizado en la avenida Nicolás Arriola, en el límite de los distritos de San Luis y La Victoria, donde habrían confesado su participación en el crimen.

La víctima fue identificada como Luis Alfredo Urrutia Ventura, de 22 años, quien perdió la vida luego de recibir varias puñaladas durante una discusión en la avenida Inca Garcilaso de la Vega, cerca del parque Juana Larco de Dammert. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el estudiante intervino para defender a dos amigas que eran agredidas por vendedores ambulantes de pulseras.

Los arrestados son Waymar Alexander, de 27 años, y Evelyn Estefanía Luque, de 37, ambos de nacionalidad ecuatoriana. Según la Policía, ambos estarían directamente involucrados en el ataque con arma blanca que acabó con la vida del joven, por lo que permanecen bajo custodia mientras continúan las diligencias correspondientes.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Tras conocerse la captura, el padre de la víctima expresó su esperanza de que se haga justicia y pidió a las autoridades policiales y judiciales que los implicados no sean liberados. Asimismo, exigió que los responsables reciban la sanción correspondiente por un crimen que ha causado profunda indignación entre familiares, amigos y la comunidad universitaria.