Policía recupera vehículos robados con placas adulteradas en Villa El Salvador

Tras el robo de una camioneta en San Juan de Miraflores, agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones que permitieron ubicar una vivienda en Villa El Salvador donde fueron hallados tres vehículos que registraban requisitoria por robo durante el mes de mayo.

Durante la intervención, los efectivos comprobaron que los vehículos contaban con placas adulteradas, presuntamente utilizadas para evitar su identificación y facilitar la comisión de otros delitos.

Según la Policía, las placas falsas presentaban un nivel de elaboración que dificultaba detectar a simple vista que se trataba de documentación adulterada, por lo que recomendaron a los ciudadanos verificar cuidadosamente la información de los vehículos antes de realizar cualquier transacción.

DENUNCIAS

Asimismo, la Policía recordó a la ciudadanía que cuenta con la línea telefónica 980 122 097, disponible las 24 horas del día, para recibir denuncias e información relacionada con el robo de vehículos.