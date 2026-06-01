Nuevo sistema de Migraciones: ahora el pasaporte se tramita sin cita previa y por orden de llegada

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que ya no será necesario reservar una cita virtual para tramitar el pasaporte. A partir de ahora, los ciudadanos podrán realizar el procedimiento de manera presencial y por orden de llegada en cualquiera de las sedes de la institución a nivel nacional.

Para obtener el documento, los usuarios deberán presentar su DNI vigente y en buen estado. Además, deberán efectuar el pago correspondiente al derecho de trámite. Este pago puede realizarse previamente a través de la plataforma Págalo.pe del Banco de la Nación o directamente en la sede de Migraciones antes de iniciar el proceso.

La entidad informó que, una vez cumplidos los requisitos, el pasaporte podrá ser emitido el mismo día, sujeto a la capacidad de atención de cada oficina. Tras la implementación de la medida, decenas de personas acudieron a la sede central de Migraciones, ubicada en Breña, donde se registraron largas filas de usuarios que buscaban realizar diversos trámites.

USUARIOS REACCIONAN

Algunos ciudadanos destacaron la eliminación de las citas virtuales como una medida que agiliza el acceso al servicio, aunque también señalaron dificultades relacionadas con los tiempos de espera y la atención preferencial.