Comas: joven muestra departamento en alquiler y termina dopado

Un joven denunció haber sido presuntamente dopado por un hombre con quien había coordinado una cita para mostrarle un departamento en alquiler en el distrito de Comas. Según relató, el presunto agresor lo contactó a través de redes sociales y se presentó como analista de créditos.

De acuerdo con su testimonio, ambos se reunieron inicialmente en una cevichería, donde el sujeto consumía cerveza y una gaseosa. La víctima aseguró que le insistieron en beber alcohol, pero se negó. Sin embargo, aceptó consumir un sorbo de gaseosa y un plato de ceviche.

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Posteriormente, se dirigieron a un condominio en Comas. Según la denuncia, el hombre se registró con un nombre femenino para ingresar al inmueble. Ya dentro del departamento, el visitante le habría ofrecido nuevamente una bebida gaseosa.

La víctima indicó que, desde el momento en que ingresó al departamento, no recuerda lo ocurrido. Señaló que permaneció en el lugar menos de media hora y que su siguiente recuerdo es haber despertado al día siguiente en un hospital y utilizando una silla de ruedas.

Asimismo, manifestó que terceros le informaron que horas antes había aparecido frente a una comisaría en Breña, donde incluso habría presentado una denuncia; sin embargo, aseguró no tener memoria de esos hechos. El caso viene siendo investigado por las autoridades para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias en las que el joven perdió el conocimiento.