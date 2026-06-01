Transportistas suspenden paro nacional programado para el 2 de junio tras acuerdo con el Ejecutivo

Representantes de los transportistas anunciaron la suspensión del paro convocado para este 2 de junio, luego de una reunión con funcionarios de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Pietro.

Héctor Vargas, dirigente de los transportistas, dijo que la decisión se tomó luego de tener el compromiso formal del Poder Ejecutivo de emitir un decreto de urgencia que oficialice un subsidio temporal y focalizado para el transporte urbano.

Según indicó, el bono forma parte de las gestiones que los gremios realizan desde el mes de abril para enfrentar la crisis del sector y recién se está evaluando. El representante detalló que el subsidio contemplará un pago por kilómetro recorrido.

HASTA EL DÍA DE MAÑANA

Indicó también que la demora en la aprobación de la norma respondió a aspectos técnicos que fueron explicados detalladamente durante la reunión de hoy. Por ello concedieron un último plazo al Gobierno para cumplir con ese compromiso.

“En los acuerdos se ha puntualizado que hay un plazo otorgado al Ejecutivo, hasta el día de mañana. Al finalizar el día debe haberse emitido el decreto de urgencia otorgando el subsidio que ya se ha manifestado", afirmó Vargas.