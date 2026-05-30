Caso Zoila Castillo: Tras interrogatorios, sujeto habría aceptado que mató a madre e hijo en la selva

Tras el hallazgo, primero, del cadáver del menor de seis años y luego de su madre, Zoila Castillo, en Tarapoto, la policía detuvo a Alexis Alcántara, expareja de la mujer que, tras intensos interrogatorios, habría confesado que los mató.

En ese sentido, si bien el sujeto, con detención preliminar por siete días, ya admitió ante la policía haber cometido este doble crimen, como lo informa Latina Noticias, falta que lo reconozca ante el representante de la Fiscalía.

MÓVIL DEL DOBLE CRIMEN

El sujeto está detenido en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) mientras continúan las pesquisas en torno al denominado caso Zoila Castillo; por ejemplo, se realizan pericias sobre su celular y allanamientos a su casa y oficina.

Por otro lado, se conoció que la víctima tenía dos celulares, uno para el trabajo y otro personal. Tras el hallazgo del menor, a su lado yacía un dispositivo móvil calcinado. Alcántara Tellería no ha revelado el móvil del doble crimen.