Estudiante fue asesinado a puñaladas en el Cercado de Lima: salió en defensa de sus amigas

Esta madrugada, un estudiante de 22 años, identificado como Luis Alfredo Urrutia Ventura, fue asesinado a puñaladas en la cuadra 14 de la avenida Inca Garcilaso de la Vega, en el Cercado de Lima.

La víctima, estudiante del cuarto ciclo de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), estaba con un grupo de amigos conversando y luego se retiró para acompañar a sus dos amigas.

DETUVIERON AL AGRESOR

Según testigos, durante el trayecto, un ambulante lanzó varios piropos subidos de tono contra las chicas; Urrutia Ventura intervino para defenderlas y pedir respeto. La discusión escaló y el vendedor lo atacó.

El comerciante, aparentemente ebrio, terminó apuñalando varias veces y con furia al joven que murió en el lugar. Los efectivos de la Comisaría de Alfonso Ugarte detuvieron al agresor, informa Correo.