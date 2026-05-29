Chofer muere tras balacera contra camioneta en la avenida Primavera en Surco

La víctima, un hombre de entre 30 y 40 años, fue interceptada por delincuentes armados cuando subía a una camioneta blanca frente a un concesionario de vehículos de lujo.

Tras el ataque, el chofer fue trasladado de emergencia en una patrulla policial a la clínica San Pablo. Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento debido a los impactos de bala.

En la escena del crimen se hallaron al menos ocho casquillos de bala, mientras agentes de criminalística y efectivos policiales acordonaron la zona para iniciar las investigaciones.

De acuerdo con información policial, los atacantes llegaron a bordo de una motocicleta y huyeron con rumbo desconocido tras perpetrar el atentado.

Este sería el segundo hecho violento registrado en el mismo concesionario en menos de tres meses. En marzo pasado, un presunto sicario murió tras intentar asesinar al dueño del local.