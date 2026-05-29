Población del Perú supera los 34 millones, según último censo del INEI

El Perú alcanzó una población total de 34 millones 157 mil 732 habitantes, de acuerdo con los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025 presentados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La cifra consolida al país como el quinto más poblado de América Latina, detrás de Brasil, México, Colombia y Argentina.

Durante una conferencia de prensa, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, informó que entre los censos de 2017 y 2025 la población peruana creció en aproximadamente 2 millones 920 mil personas. Según explicó, este incremento responde en parte a la inmigración extranjera, principalmente de ciudadanos venezolanos, lo que permitió registrar una tasa de crecimiento anual de 1.11 %.

Los resultados también muestran que la población femenina asciende a 17 millones 292 mil 043 habitantes, equivalente al 50.6 % del total nacional, mientras que la masculina alcanza los 16 millones 865 mil 689 habitantes, representando el 49.4 %. Asimismo, Lima Metropolitana concentra el 29.3 % de la población del país, seguida por las regiones de Piura, La Libertad y Arequipa.

ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO

El estudio reveló además un proceso de envejecimiento demográfico. La proporción de personas mayores de 60 años aumentó de 11.7 % a 14.8 %, mientras que la población de entre 0 y 14 años descendió de 26.5 % a 22.6 %. Ante este panorama, el INEI advirtió que para el año 2040 la población adulta mayor podría superar a la menor de 15 años, situación que plantea importantes desafíos para el crecimiento económico, la sostenibilidad de los sistemas de protección social y el relevo generacional en el país.