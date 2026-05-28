24 Horas Edición Central

28/05/2026

Allanan vivienda de alias “Miguelón” por presuntos vínculos con banda dedicada al robo de oro

Durante el operativo en El Agustino, la Policía encontró armamento de guerra, cajas lacradas con armas y vehículos vinculados a la banda Los Chukis del Oro, dedicada al robo de vehículos y asaltos.



La Policía Nacional realizó un operativo en la vivienda de alias “Miguelón”, presunto integrante de la banda criminal “Los Chukis del Oro”, organización vinculada al robo de vehículos y asaltos de cargamentos de oro.

Durante el allanamiento en El Agustino, los agentes encontraron cinco armas de fuego, entre ellas una mini ametralladora, además de cajas lacradas que contenían armamento y que ahora son materia de investigación.

Las diligencias forman parte de las investigaciones tras la balacera registrada en el estacionamiento de un centro comercial en Ventanilla, donde varios sospechosos fueron intervenidos luego de intentar escapar de la Policía.

Las autoridades no descartan la participación de más efectivos policiales u operadores de justicia, debido al hallazgo de armas que habrían estado bajo custodia oficial.


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