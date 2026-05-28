Remolque se despistó en curva de Pasamayo en Comas y dejó dos heridos

Un accidente de tránsito se registró en la conocida curva del sector de Pasamayito, en Comas, donde un remolque terminó completamente destruido tras despistarse y salir de su carril luego de pasar un rompemuelle, según imágenes de cámaras de seguridad.

El vehículo habría circulado a excesiva velocidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control, impactando contra una combi y ocasionando daños materiales en la zona. Dos personas resultaron heridas: el conductor del vehículo y el chofer de la combi.

La unidad recorrió aproximadamente cinco cuadras fuera de control antes de detenerse, afectando también parte del entorno y obligando al cierre de la vía. Testigos señalaron que la zona es recurrente en accidentes similares.

Las autoridades investigan las causas del accidente y no se descarta una posible falla mecánica o exceso de velocidad como factor determinante. Asimismo, vecinos exigen mayor fiscalización y revisión de la infraestructura vial en el sector.