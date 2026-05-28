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28/05/2026

Remolque se despistó en curva de Pasamayo en Comas y dejó dos heridos

El despiste de un remolque generó un violento accidente en Comas, dejando dos heridos y daños en la vía, mientras se investigan las causas del hecho.



Un accidente de tránsito se registró en la conocida curva del sector de Pasamayito, en Comas, donde un remolque terminó completamente destruido tras despistarse y salir de su carril luego de pasar un rompemuelle, según imágenes de cámaras de seguridad.

El vehículo habría circulado a excesiva velocidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control, impactando contra una combi y ocasionando daños materiales en la zona. Dos personas resultaron heridas: el conductor del vehículo y el chofer de la combi.

La unidad recorrió aproximadamente cinco cuadras fuera de control antes de detenerse, afectando también parte del entorno y obligando al cierre de la vía. Testigos señalaron que la zona es recurrente en accidentes similares.

Las autoridades investigan las causas del accidente y no se descarta una posible falla mecánica o exceso de velocidad como factor determinante. Asimismo, vecinos exigen mayor fiscalización y revisión de la infraestructura vial en el sector.


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