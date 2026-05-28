La Molina: nuevo aniego inunda viviendas en condominio

Un nuevo aniego se registró en una urbanización del distrito de La Molina, afectando nuevamente a dos viviendas de un condominio. El incidente ocurrió mientras se realizaban trabajos de reparación en la zona, luego de que hace una semana se reportara una situación similar que también perjudicó a los residentes del sector.

Hasta el lugar llegó un equipo de Panamericana Televisión, que constató cómo el agua ingresó otra vez a las viviendas causando daños y preocupación entre los vecinos. La propietaria de uno de los inmuebles afectados señaló que la situación viene perjudicándola económicamente, debido a que no puede alquilar la vivienda por las malas condiciones en las que quedó el predio.

La afectada explicó que actualmente viene pagando un crédito bancario con los ingresos que obtenía del alquiler del inmueble, por lo que pidió al consorcio encargado de la obra solucionar el problema de manera urgente. Asimismo, expresó su temor de que se registren nuevos aniegos si no se realizan trabajos definitivos en el sistema de desagüe.

INGENIERO SE PRONUNCIA

Por su parte, el ingeniero responsable de la obra indicó que el aniego se produjo por el atoramiento de una tubería de desagüe. Añadió que el personal técnico ya se encuentra trabajando para restablecer el sistema y evitar que el problema vuelva a repetirse en la zona residencial.