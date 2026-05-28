Dejan explosivo en exteriores del penal Sarita Colonia

La Policía Nacional del Perú informó sobre el hallazgo de un presunto artefacto explosivo en los exteriores del penal Sarita Colonia, ubicado en la provincia constitucional del Callao. El descubrimiento generó alarma entre los vecinos y obligó a las autoridades a cerrar el tránsito en la zona mientras se establecía un perímetro de seguridad.

De acuerdo con fuentes policiales, el objeto sospechoso consistía en una botella plástica conectada mediante cables a una caja de color negro. Junto al presunto explosivo también se encontró una nota con mensajes vinculados a bandas dedicadas a la extorsión de transportistas, lo que viene siendo investigado por las autoridades.

Según las primeras hipótesis de la Policía, un grupo que se hace llamar ‘Antiextorsión’ habría dejado tanto el objeto como el mensaje en los exteriores del centro penitenciario. Personal especializado en desactivación de explosivos llegó hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes y descartar riesgos para la población.

PENAL CASTRO CASTRO

Este hecho ocurre pocos días después de otro hallazgo similar en los exteriores del penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, donde se encontró un objeto parecido a una granada tipo piña junto a amenazas dirigidas a un interno condenado por extorsión. El presidente del INPE, Raúl Inga Garay, informó que el recluso involucrado fue aislado mientras continúan las investigaciones.