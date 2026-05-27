Caso lingotes de oro: testimonio de taxista que trasladó a criminales

Agentes de la División de Investigación de Robos de la Policía Nacional capturaron a presuntos integrantes de la banda criminal “Los Chukys del Oro”, quienes intentaban huir desde el Callao hacia Villa El Salvador a bordo de un taxi por aplicativo.

Según información policial, la intervención se produjo tras una intensa persecución luego de que los sospechosos abandonaran un vehículo Audi presuntamente utilizado en hechos delictivos. De acuerdo con las investigaciones, los sujetos habrían solicitado un taxi por aplicativo para intentar escapar y evitar ser detectados por las autoridades.

ENFRENTAMIENTO

Durante el operativo se registró un enfrentamiento que dejó a uno de los intervenidos herido. El conductor del taxi señaló que desconocía lo ocurrido y aseguró que solo realizaba un servicio solicitado desde el distrito de La Perla.

La Policía informó que los detenidos serían investigados por su presunta participación en un intento de robo ocurrido el pasado 14 de mayo en la avenida Conde de Lemos. Cámaras de seguridad registraron la presencia del vehículo Audi plateado durante ese hecho.

Asimismo, las autoridades indicaron que el automóvil fue incautado con la placa adulterada y que los intervenidos estarían vinculados a robos de vehículos de alta gama y asaltos relacionados con oro y otros delitos. Las investigaciones continúan.