UNMSM: Federación Universitaria acuerda levantar toma del campus tras 14 días de protesta

La toma estudiantil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llegó a su fin luego de que representantes de la Federación Universitaria, autoridades de la casa de estudios y miembros de la Defensoría del Pueblo firmaran un acuerdo para levantar la medida de protesta iniciada el pasado 12 de mayo.

Tras una mesa de diálogo realizada este martes, las partes acordaron la entrega de Ciudad Universitaria para el miércoles 27 de mayo al mediodía, con el objetivo de restablecer las actividades académicas y administrativas. Asimismo, se dispuso el reinicio de las clases presenciales luego de más de dos semanas de paralización.

La UNMSM informó que los acuerdos alcanzados buscan fortalecer los mecanismos institucionales de diálogo y garantizar la estabilidad de la comunidad universitaria. Además, ambas partes se comprometieron a mantener conversaciones permanentes para atender las demandas estudiantiles y evitar nuevos conflictos dentro del campus.

COMUNICADO AL CONGRESO

Entre los principales puntos acordados destaca que la universidad comunicará al Congreso de la República su rechazo al proyecto de ley 12736, iniciativa que propone permitir la reelección de autoridades universitarias. Precisamente, esta propuesta legislativa fue uno de los principales motivos que originaron la protesta estudiantil en San Marcos.

San Marcos acuerda no iniciar procesos internos contra estudiantes tras toma universitaria

Tras una extensa mesa de diálogo, autoridades y estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos acordaron levantar la toma del campus este miércoles a las 6 p.m. Entre los nuevos puntos destacados figura que no se impulsarán procesos administrativos internos contra los alumnos que participaron en la protesta y que la rectora aceptó incorporar a un representante de la Federación Universitaria en espacios de decisión mientras continúe el debate sobre la ley de reelección de rectores.