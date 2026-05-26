“Peperas” seducen, dopan y roban a sus víctimas

El coronel PNP Roger Cano, jefe de la División de Robos de la Dirincri, alertó sobre el incremento de casos protagonizados por las llamadas “peperas” en Lima y Callao. Según explicó, estas delincuentes utilizan su apariencia física y capacidad de seducción para ganarse la confianza de sus víctimas y posteriormente doparlas para robarles dinero y pertenencias.

El alto mando policial señaló que estas mujeres actúan con gran habilidad para manipular a sus objetivos, aprovechando encuentros en bares, discotecas y hasta citas pactadas por internet. “Tienen gran capacidad de seducción y manipulación”, sostuvo el coronel Cano al referirse al accionar de estas organizaciones criminales.

Asimismo, advirtió que las sustancias utilizadas por las delincuentes representan un grave peligro para la salud de las víctimas, ya que suelen suministrar fuertes dosis de somníferos en bebidas alcohólicas. Según explicó, en algunos casos estas sustancias podrían provocar incluso la muerte de las personas afectadas.

SIN RESPETO POR LA VIDA

“Estas organizaciones criminales no tienen respeto por la vida. Su único objetivo es apoderarse del dinero”, enfatizó el jefe policial. La Dirincri recomendó a la ciudadanía evitar encuentros con desconocidos en lugares privados y mantener precaución ante contactos realizados mediante redes sociales o aplicaciones de citas.