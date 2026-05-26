Conductores usan acantilados de la Costa Verde como estacionamiento informal en San Miguel

Conductores que asistían a eventos en Costa 21 y Arena 1 utilizaron los acantilados de la Costa Verde, en San Miguel, como estacionamientos improvisados pese a las advertencias de peligro por derrumbes en la zona. Las imágenes mostraron vehículos estacionados incluso debajo de un puente, generando preocupación entre las autoridades.

El subgerente de tránsito de la municipalidad de San Miguel, Óscar Cáceres, informó que junto a la Policía se reforzó la seguridad en el lugar colocando bloques de concreto y platinas soldadas para impedir el acceso de vehículos a esta área vulnerable. Además, se realizarán controles constantes para sancionar a quienes infrinjan la norma.

Las autoridades advirtieron que los conductores que se estacionen en zonas prohibidas recibirán multas de hasta S/440 por mal uso de la vía pública. Asimismo, se exhortó a los asistentes de conciertos a utilizar los estacionamientos formales habilitados cerca de los recintos para evitar accidentes y congestión vehicular.

Investigan presunto cobro ilegal de parqueo

La municipalidad también investiga a personas que habrían lotizado el espacio público para cobrar por estacionamiento informal y ofrecer supuesta vigilancia de vehículos. Según Cáceres, ya se realizaron coordinaciones con la comisaría del sector para identificar a los implicados y evitar que continúen operando en la zona.