Hombre agredió a niña de 5 años en San Martín de Porres y fue detenido por serenazgo

Un sujeto de polo blanco fue captado atacando violentamente a una menor de 5 años que caminaba junto a sus padres en una calle del distrito de San Martín de Porres.

Según las primeras informaciones, el hombre habría estado bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva al momento del ataque, aunque su identidad aún no ha sido confirmada por la Policía.

El agresor también habría atacado a otros vecinos e intentado ingresar a una bodega, donde golpeó al dueño del local con una silla antes de ser reducido.

La menor fue llevada a evaluación médico-legal y se encuentra estable, mientras que el sujeto fue intervenido por serenazgo y trasladado a la comisaría y luego al hospital Cayetano Heredia.