SJL: colapso de tubería inunda colegio y afecta a más de 1700 alumnos

El colapso de una tubería de agua potable provocó la inundación de gran parte del colegio Fe y Alegría, en San Juan de Lurigancho, dejando severos daños en aulas, equipos y materiales escolares. Las paredes de varios ambientes resultaron rajadas y cubiertas de lodo, mientras docentes y trabajadores retiraban escombros y pertenencias afectadas por el aniego.

Representantes de la institución señalaron que las pérdidas superarían el medio millón de soles y que cerca de 2000 estudiantes resultaron perjudicados. Además, indicaron que diversas herramientas pedagógicas y materiales destinados a menores con síndrome de Down, discapacidad motora y multidiscapacidad quedaron completamente inutilizables tras la inundación.

Durante las labores de evaluación, personal del colegio intentó recuperar algunos materiales almacenados; sin embargo, equipos electrónicos como televisores y monitores quedaron totalmente inservibles debido al agua y al lodo acumulado en las instalaciones. La emergencia también afectó áreas especializadas como psicomotricidad, donde se perdieron implementos fundamentales para el aprendizaje de los estudiantes.

SEDAPAL SE PRONUNCIA

Ante esta situación, Sedapal informó que asumirá las afectaciones ocasionadas por la rotura de la tubería y anunció trabajos de limpieza y desinfección en los ambientes dañados. Por su parte, el Ministerio de Educación comunicó que las clases se desarrollarán temporalmente bajo la modalidad no presencial hasta nuevo aviso mientras continúan las reparaciones en el plantel educativo.