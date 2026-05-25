El perfil criminal de Andreina Contreras: alias “La Cortadedos”

Crismar Andreína Contreras Gonzales, conocida como “La Cortadedos”, continúa siendo investigada por su presunta participación en una organización criminal dedicada a secuestros extorsivos en Lima Este. La joven de 19 años, de nacionalidad venezolana y con cuatro años de permanencia en el Perú, es considerada por la Policía como una pieza clave dentro de esta red delictiva.

De acuerdo con el coronel Jorge Luis Carpio, jefe de la División de Investigación de Secuestros, la detenida presenta una conducta marcada por altos niveles de violencia y frialdad frente a sus víctimas. En tanto, el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, aseguró que la joven sería la encargada de mutilar las extremidades superiores de las personas secuestradas por la organización criminal.

Las autoridades informaron además que los primeros resultados de las evaluaciones practicadas a la investigada revelarían rasgos compatibles con un perfil psicopático, caracterizado por ausencia de remordimiento, egocentrismo y capacidad de manipulación. Según los peritos policiales, la detenida no mostró arrepentimiento durante las diligencias realizadas tras su captura.

CON DETENCIÓN PRELIMINAR

A través de redes sociales, Crismar Andreína difundía constantemente videos y publicaciones sobre su vida cotidiana, incluyendo grabaciones realizadas en exteriores de la Dirincri. Mientras continúan las investigaciones, “La Cortadedos” y los demás integrantes de su banda permanecerán bajo detención preliminar judicial hasta el próximo 1 de junio.