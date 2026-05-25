Precio del balón de gas sigue subiendo

Comerciantes y familias advierten que el GLP aumenta hasta un sol por semana en distintos distritos de Lima.

El constante incremento en el precio del balón de gas continúa afectando la economía de miles de familias peruanas. Actualmente, el costo del balón de 10 kilos registra aumentos de hasta un sol por semana, situación que genera preocupación entre amas de casa y pequeños comerciantes que dependen de este producto de uso básico.

Durante un recorrido realizado en distintos puntos de Lima, se comprobó que en distritos como Pueblo Libre el balón de gas alcanza los 64 soles. Vendedores señalaron que, tras la escasez registrada semanas atrás, el precio comenzó a incrementarse progresivamente y hasta el momento no logra estabilizarse.

La situación también se repite en otros sectores como Jesús María, donde el balón de gas se comercializa entre 58 y 62 soles. Los comerciantes indicaron que algunas marcas aumentaron hasta tres soles inicialmente y luego continuaron elevando sus precios de manera gradual semana tras semana.

DECRETO DE URGENCIA

Uno de los sectores más afectados es el de los negocios de comida, cuyos propietarios se han visto obligados a elevar los precios de sus productos para cubrir los mayores costos operativos. Frente a este panorama, el Ejecutivo informó que acelera la elaboración de un decreto de emergencia para el sector hidrocarburos con el objetivo de enfrentar el impacto del alza del GLP en el país.