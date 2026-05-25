APP “VotoLibre” permitirá reportar incidencias durante la segunda vuelta electoral

VotoLibre es un aplicativo tecnológico que permitirá a ciudadanos, miembros de mesa y personeros reportar incidencias y validar actas durante la segunda vuelta electoral prevista para el próximo 7 de junio. La iniciativa fue creada con el objetivo de reforzar la transparencia y promover una mayor vigilancia ciudadana durante la jornada electoral.

El empresario Sebastián Berquet, fundador de la plataforma, explicó que toda la información recopilada será almacenada mediante tecnología blockchain en sistemas del Banco Interamericano de Desarrollo. Según indicó, esta tecnología garantizará la inmutabilidad y trazabilidad de los datos registrados por los usuarios desde diferentes puntos del país.

Asimismo, señaló que la herramienta podrá utilizarse fácilmente a través de un código QR o ingresando directamente a la plataforma web, sin necesidad de descargar una aplicación móvil. Los usuarios podrán subir fotografías, videos e imágenes de actas electorales para registrar incidencias o verificar información relacionada con el proceso de votación.

TRANSPARENTAR LAS ELECCIONES

En entrevista con el noticiero 24 Horas Mediodía, Berquet remarcó que VotoLibre no busca favorecer a ninguna organización política ni promover ideologías. “La idea no es promover una ideología, sino transparentar las elecciones y darle mayor confianza a un sistema estropeado. Queremos darle a la ciudadanía una herramienta para transparentar el proceso”, sostuvo.