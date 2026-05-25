Huacho: buscan a menor de 14 años desaparecido en playa El Colorado

Un adolescente de 14 años permanece desaparecido desde el último domingo luego de ingresar al mar en la playa El Colorado, en Huacho, donde había llegado junto a un grupo de amigos.

La madre del adolescente, quien viajó desde el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, señaló que hasta el momento no existen noticias sobre el paradero de su hijo y pidió apoyo urgente a las autoridades para reforzar los trabajos de búsqueda.

Según relató, el menor era aficionado al deporte y desde días atrás le insistía para asistir a un concurso de vóley que se iba a realizar en la zona. “Yo no quería que venga, pero él ahorró y vino”, expresó entre lágrimas.

La madre indicó que cuentan con recursos económicos limitados, por lo que solicitaron una mayor intervención de las autoridades y especialistas para intensificar las labores de rescate.

PIDEN INTENSIFICAR BÚSQUEDA

Por su parte, la Capitanía del Puerto de Huacho continúa con los trabajos de búsqueda; sin embargo, los familiares piden que se sumen más recursos como helicópteros, drones, buzos y personal especializado para ubicar al adolescente desaparecido.