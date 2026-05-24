Rímac: extorsionan a vendedora de alitas broaster

Momentos de terror vivió una comerciante dedicada a la venta de alitas broaster en el distrito del Rímac, luego de que delincuentes detonaran un explosivo en el edificio donde reside. El atentado ocurrió en la zona de Flor de Amancaes y habría estado relacionado con presuntas amenazas extorsivas contra la mujer.

Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante en que un sujeto con el rostro cubierto se acerca hasta el inmueble y coloca el artefacto explosivo en la caja del medidor de gas natural. Segundos después, la detonación alarmó a los vecinos del sector cercano al Club Metropolitano Cápac Yupanqui, quienes salieron de sus viviendas temiendo una tragedia mayor.

De acuerdo con información preliminar, la comerciante sería víctima de una organización criminal que le exige entregar parte de sus ganancias para permitirle continuar con su negocio. La agraviada, cuya identidad permanece en reserva por seguridad, tendría como único sustento económico la venta de pollo broaster.

VECINOS EXIGEN SEGURIDAD

Los vecinos expresaron su preocupación por el incremento de casos de extorsión en la zona y exigieron mayor presencia de la Policía Nacional. Asimismo, señalaron que la víctima es una mujer trabajadora que apenas obtiene ingresos para mantener a su familia, por lo que consideraron injusto que sea blanco de amenazas y ataques criminales.