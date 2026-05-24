Estación Grau: una persona habría fallecido dentro del Metro de Lima

La Línea 1 del Metro de Lima registró una emergencia la tarde de este domingo 24 de mayo, luego de que una persona ingresara a la vía férrea en la estación Miguel Grau. Según información preliminar, el hecho habría terminado con el fallecimiento de un hombre, situación que generó preocupación entre los pasajeros y alteró el tránsito habitual de miles de usuarios en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con los primeros reportes, el ciudadano habría ingresado de manera indebida a los rieles del tren eléctrico en la estación Grau. Tras el incidente, efectivos de la Policía Nacional del Perú, miembros del Cuerpo General de Bomberos y paramédicos llegaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes y atender la emergencia.

La presencia de unidades de emergencia obligó a modificar temporalmente la operación del servicio ferroviario. Durante varias horas, los trenes operaron en dos tramos: desde Villa El Salvador hasta Gamarra y desde Caja de Agua hasta Bayóvar. Asimismo, las estaciones Miguel Grau, El Ángel y Presbítero Maestro permanecieron cerradas mientras se controlaba la situación.

SE REGISTRARON LARGAS COLAS

La interrupción parcial del servicio ocasionó largas colas, aglomeraciones y retrasos en el traslado de pasajeros en distritos como La Victoria, Cercado de Lima y San Juan de Lurigancho. A través de sus canales oficiales, la concesionaria recomendó a los usuarios tomar rutas alternas mientras continuaban las labores de atención e investigación en la estación afectada.