Capturan banda de extorsionadores en el distrito de Ate: pedían 50 mil soles a empresario

Tras un trabajo de inteligencia, la Policía Nacional detuvo a tres presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Latinos’, que extorsionaba a un empresario inmobiliario en el distrito de Ate; le exigían 50 mil soles.

Para conminarlo a acceder al pago, le enviaban información personal y hasta le remitían fotos de sus hijos. La víctima denunció el caso a la policía, que desplegó un operativo que permitió la captura de los facinerosos.

RECEPTORA FINANCIERA

El coronel PNP Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, señaló que los detenidos son: Cristhian Portales (36), Bruce García (39) y Mayra Toro (36). Los varones cumplieron condena por robo agravado.

Toro Gavidia era la receptora financiera y quien identificaba a las víctimas. Además de ser pareja de García de la Cruz, los sospechosos tenían en su poder siete celulares, cuatro chips y cinco tarjetas de débito/crédito.