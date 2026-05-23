Jorge Nieto: El Partido del Bueno Gobierno optará por el voto viciado para la segunda vuelta

El expostulante presidencial y líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, informó que, tras un debate interno, decidieron no respaldar a ninguno de los candidatos que disputarán la segunda vuelta electoral de las Elecciones 2026.

“El Comité Ejecutivo Nacional, con una discusión prolongada e intensa, hemos llegado a una decisión sobre nuestros puntos de vista. El partido viciará su voto y escribirá en la boleta electoral: ‘queremos un buen gobierno’”, aseguró.

PLANTEAR PROPUESTAS

“Estamos convencidos que esas dos alternativas (Keiko Fujimori y Roberto Sánchez) solo significan la continuación de la polarización política en el país, situación que ha contribuido al deterioro de diversos indicadores nacionales”, agregó.

Finalmente, remarcó que el partido ejercerá una labor de oposición frente a quien resulte elegido presidente. Destacó que dicha actuación estará orientada a fiscalizar y plantear propuestas desde una posición que calificó como responsable.