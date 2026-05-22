Escuela de baile en San Juan de Lurigancho cierra tras ser víctima de extorsiones y amenazas criminales

Una emprendedora denunció que desde diciembre viene recibiendo amenazas, mensajes extorsivos, disparos y hasta un arreglo fúnebre por parte de presuntas bandas criminales, lo que la obligó a cerrar su negocio por temor a su vida y la de su familia.

La víctima indicó que los extorsionadores le exigen el pago de 50 mil soles y que incluso han amenazado a sus hijos y al padre de ellos. Asegura que la policía solo realizó una visita desde que inició el caso.

Pese a haber acondicionado su vivienda como escuela de baile, la afectada señaló que vive con miedo constante y que ha decidido cerrar su emprendimiento de varios años. Denunció además la falta de respuestas de las autoridades frente a las amenazas.

La familia pide mayor protección policial y acciones urgentes para frenar las extorsiones que vienen afectando a pequeños negocios en San Juan de Lurigancho.