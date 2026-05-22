¡Emergencia en Ate! Voraz incendio consumió almacén de plásticos

Un incendio de grandes proporciones se desató en un almacén de plásticos ubicado en la urbanización Santa Martha, en Ate, generando alarma entre los vecinos debido a la magnitud de las llamas y la cercanía de una estación de combustible. El siniestro ocurre específicamente en la calle San Carlos, a la altura de la avenida Ferrocarril, en una zona industrial cercana al sector de Ceres.

Ante la emergencia, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú desplegó al menos 15 unidades para combatir el fuego y evitar que se propague hacia inmuebles aledaños. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran enormes lenguas de fuego y una intensa humareda negra visible a varias cuadras de distancia, incluso por encima de edificios de hasta cinco pisos.

Según los primeros reportes, el incendio se habría originado en un depósito donde presuntamente se almacenaban materiales plásticos o altamente inflamables, lo que habría facilitado la rápida expansión de las llamas. Vecinos de la zona expresaron su preocupación debido a la cercanía del fuego con un grifo y un centro educativo ubicado en los alrededores.

BOMBEROS ATENDIERON EMERGENCIA

Por su parte, el Ministerio de Salud informó que movilizó una ambulancia y personal especializado de las brigadas de intervención en emergencias y desastres, junto a profesionales de salud de la Diris Lima Este, para atender a posibles afectados. Hasta el momento, las autoridades continúan trabajando para controlar el incendio y descartar mayores riesgos para la población.