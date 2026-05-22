Camión embiste a serenos durante operativo y desata persecución en Los Olivos

Un conductor de camión protagonizó un violento incidente en la avenida Próceres de Huandoy, en Los Olivos, al embestir a tres serenos motorizados para evitar un operativo de fiscalización vehicular. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y generó momentos de tensión en plena vía pública.

Según informó el alcalde Felipe Castillo, el chofer acumulaba más de S/4 mil en papeletas y habría intentado escapar tras ser intervenido por transportar carga pesada en una zona de paraderos informales. La persecución se extendió por más de 10 cuadras con apoyo de la Policía Nacional.

Los tres agentes municipales resultaron heridos con lesiones leves gracias a su rápida reacción. El conductor fue finalmente detenido en flagrancia y trasladado a la comisaría junto al vehículo para las investigaciones correspondientes.

La Municipalidad de Los Olivos anunció que continuará realizando operativos de control para combatir el transporte informal y reducir el caos vehicular en diferentes zonas del distrito.