Capturan a banda dedicada al robo de cables de cobre en La Molina

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando la central de videovigilancia detectó movimientos sospechosos en un buzón subterráneo ubicado en la cuadra 52 de la avenida Javier Prado. Serenazgo y la Policía Nacional acudieron rápidamente al lugar.

Según las autoridades, los sujetos intentaron escapar al notar la presencia policial. Dos de ellos huyeron corriendo y se refugiaron en un restaurante cercano, mientras que otro fue hallado dentro del buzón junto a varios cables de cobre sustraídos.

El general Ávalos indicó que esta modalidad de robo es recurrente debido al alto valor del cobre, cuyo kilo puede costar hasta 40 soles. Además, precisó que esta sería la sexta banda capturada por este tipo de delito en el distrito.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a más integrantes de esta organización criminal y evitar nuevos robos que afectan tanto a empresas como a vecinos de la zona.