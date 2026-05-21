Este viernes se realizará asamblea universitaria en San Marcos

La crisis en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos continúa tras diez días de toma estudiantil del campus universitario. En este contexto, este viernes 22 de mayo se llevará cabo una sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria para abordar diversos temas vinculados al proceso electoral y buscar una salida al conflicto que afecta a la casa de estudios.

Según se supo, la Asamblea Universitaria sesionará para tratar la renuncia del Comité Electoral; sin embargo, se podría ampliar la agenda para discutir medidas urgentes como la restitución del proceso electoral, la modificación del reglamento, la reducción de la valla electoral estudiantil y el proyecto de ley que plantea la reelección de rectores.

En paralelo, la Defensoría del Pueblo anunció que asumirá un rol de mediación entre las autoridades universitarias y los estudiantes que mantienen la protesta desde el pasado 12 de mayo. El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, señaló que la institución viene monitoreando la situación desde el inicio de las manifestaciones y que buscará promover el diálogo.

UNIVERSITARIOS EXIGEN CAMBIOS

Los estudiantes exigen cambios en el sistema electoral universitario y cuestionan decisiones adoptadas por las autoridades de la UNMSM. Mientras tanto, la Defensoría adelantó que trasladará las demandas estudiantiles a las instancias correspondientes con el objetivo de encontrar consensos que permitan restablecer la normalidad académica y administrativa en la universidad.