Solo dos postulantes siguen en carrera para convertirse en jefe de la ONPE

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dio a conocer los resultados de la evaluación de conocimientos correspondiente al concurso público para elegir al próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). De los siete postulantes que participaron en esta etapa, únicamente dos lograron clasificar a la fase de evaluación curricular.

Según el documento oficial, Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo obtuvo el mayor puntaje con 88 puntos, mientras que Amparo Ortega Campana alcanzó 74 puntos, resultados que les permitieron continuar en el proceso de selección. En tanto, los candidatos Ernesto Antonio Aranda Vergara, Augusto Ernesto Bernuy Alva, Raúl Edmundo Caro Tumba, Hialmer Saturnino Ordinola Calle y José Alfredo Pérez Duharte quedaron fuera de competencia.

La JNJ precisó que la prueba tuvo una duración de dos horas y estuvo orientada a medir conocimientos sobre organización del Estado, legislación electoral, gestión pública, ética e informática, entre otros temas vinculados al sistema electoral peruano. Además, el organismo indicó que durante el desarrollo del examen participaron un fiscal de prevención del delito y una notaria pública para garantizar la transparencia del procedimiento.

TRAYECTORIA PROFESIONAL Y ACADÉMICA

Como siguiente paso, los postulantes clasificados deberán presentar la documentación que sustente su trayectoria profesional y académica, incluyendo su currículum vitae y publicaciones, en caso las tuvieran. Toda la información deberá ser enviada a través de la extranet de la JNJ y al correo oficial del concurso, conforme a las bases establecidas para la evaluación curricular.