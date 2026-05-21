Líneas 3, 4 y 7 del Metro de Lima prometen reducir el tiempo de viaje en la capital

La futura implementación de las líneas 3, 4 y 7 del Metro de Lima y Callao promete transformar la movilidad urbana, reduciendo significativamente los tiempos de viaje entre Lima Norte, Sur, Este y el Callao.

Según la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), trayectos que hoy superan las dos horas podrían reducirse a menos de una hora, como el recorrido entre Comas y San Juan de Miraflores con la Línea 3.

La Línea 4 conectaría el Callao con Santa Anita en aproximadamente 44 minutos, mientras que la Línea 7 uniría zonas del norte del Callao en menos de una hora, según estimaciones técnicas.

Especialistas señalan que Lima necesita con urgencia un sistema de transporte masivo integrado, mientras continúan los avances de la Línea 2, que ya opera parcialmente y beneficiaría a más de dos millones de personas.