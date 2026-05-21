SJL: sicario dispara contra pollería y sale libre

Una cámara de seguridad captó el preciso instante en que un sicario disparó contra una pollería ubicada en la zona de Mariátegui, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Tras perpetrar el ataque, el sujeto huyó rápidamente del lugar, generando temor entre los vecinos y comerciantes de la zona ante el incremento de hechos violentos.

Gracias a las imágenes registradas por el sistema de videovigilancia, agentes policiales lograron identificar y detener al presunto responsable del atentado. Sin embargo, horas después de su captura, el sujeto fue puesto en libertad, situación que provocó críticas y cuestionamientos por parte de las autoridades locales.

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, expresó su preocupación por la liberación de delincuentes capturados por la Policía Nacional. La autoridad edil sostuvo que los agentes realizan importantes esfuerzos para detener a personas vinculadas a actos criminales, pero que muchas veces los órganos de justicia terminan liberándolos en poco tiempo.

IMPLEMENTAN BOTONES DE PÁNICO

Ante esta situación, el burgomaestre anunció que su gestión ha implementado 100 botones de pánico en distintos puntos del distrito como parte de las medidas para combatir la inseguridad ciudadana. Asimismo, indicó que se continuará fortaleciendo el sistema de vigilancia y coordinación con la Policía para enfrentar la delincuencia en una de las zonas más golpeadas por la criminalidad en Lima.