Ica: enormes grietas en el suelo alarman a pobladores de Pariña Grande

La aparición de enormes grietas en el suelo ha generado preocupación y alarma entre los pobladores del caserío Pariña Grande, ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, en la región Ica. Las fisuras se encuentran cerca del estadio “Aquilino Ascencio Anyarín”, donde los vecinos temen que pueda ocurrir un hundimiento o un desastre de mayores proporciones.

Según los primeros estudios realizados en la zona, aún no existe un diagnóstico exacto sobre las causas de esta fenómeno. Entre las hipótesis planteadas figura el desplazamiento geológico del continente y la intensa actividad sísmica relacionada con la fricción y subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, fenómeno que origina constantes movimientos telúricos en el país.

Ante la preocupación de la población, especialistas de la municipalidad distrital de Pueblo Nuevo llegaron la semana pasada para inspeccionar el área afectada y verificar la magnitud de las grietas. La visita técnica fue difundida a través de redes sociales, aunque hasta el momento las autoridades no han emitido un informe definitivo que explique el origen del problema ni las posibles consecuencias.

SITUACIÓN SE AGRAVÓ

La situación se agravó tras el sismo de magnitud 6.1 registrado recientemente en Ica, con epicentro en Ocucaje, lo que incrementó el temor entre los vecinos. Muchos acudieron nuevamente a la zona para comprobar si las grietas se habían expandido; sin embargo, aparentemente no se registraron mayores cambios. Pese a ello, los habitantes de Pariña Grande exigen respuestas y medidas urgentes para garantizar su seguridad.