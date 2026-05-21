Cancillería inicia envío de material electoral a más de 63 países para segunda vuelta

El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió este miércoles el material electoral enviado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la Segunda Elección Presidencial 2026, dando inicio al despliegue hacia más de 63 países donde residen ciudadanos peruanos habilitados para votar. En total, se distribuirán 3 668 paquetes electorales que serán instalados en 218 centros de votación en el exterior.

La entrega del material estuvo encabezada por el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, mientras que la recepción estuvo a cargo del viceministro encargado de Relaciones Exteriores, embajador Eric Anderson. La actividad contó además con la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), representado por su presidente, Roberto Burneo, como parte de las acciones de fiscalización del proceso.

La Cancillería informó que el traslado del material electoral estará a cargo de la empresa DHL. Sin embargo, debido a dificultades logísticas y administrativas en algunos destinos, cinco funcionarios trasladarán personalmente “correos diplomáticos” hacia las oficinas consulares ubicadas en La Habana, Moscú, Pretoria, Pekín y Leticia, con el objetivo de garantizar que el material llegue oportunamente a dichos países.

LLAMADO A LOS CIUDADANOS

El embajador Eric Anderson exhortó a los peruanos residentes en el extranjero, especialmente a quienes fueron designados miembros de mesa, a acudir puntualmente a sus centros de votación para asegurar la instalación de las 2 543 mesas habilitadas fuera del país. Asimismo, detalló que cada caja contiene cédulas de sufragio, actas, listas de electores, cabinas y ánforas, además de contar con resguardo policial e inspección.