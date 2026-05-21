SJL: atacan a balazos una vivienda y dejan carta extorsiva

La delincuencia volvió a generar alarma en el distrito de San Juan de Lurigancho, luego de que desconocidos atacaran a balazos una vivienda ubicada en el asentamiento humano Manos Unidas.

Según la información preliminar, los sujetos realizaron varios disparos contra el inmueble y uno de los proyectiles impactó en la ventana de una habitación donde una menor de edad se encontraba descansando.

Tras el ataque, los responsables habrían dejado una carta extorsiva presuntamente firmada por “Los Injertos de las Flores”, en la que exigen que se establezca comunicación con un número telefónico en un plazo de 24 horas y hacen referencia a "un mototaxista".

ATENTADO SERÍA UNA EQUIVOCACIÓN

La propietaria de la vivienda señaló que el atentado podría tratarse de una equivocación, ya que aseguró que su familia no pertenece a ninguna asociación de mototaxistas. Asimismo, indicó que la zona es tranquila y expresó sorpresa ante lo sucedido.