Caso "Rey de las Discotecas": dictan prisión preventiva contra "La Viuda Negra"

Cinthia Bianca Gutiérrez Ortiz, investigada por el presunto asesinato de su pareja Saúl Cayllahua Quispe, conocido como el “Rey de las discotecas”, cumple 15 meses de prisión preventiva por disposición del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de San Juan de Lurigancho.

Durante las diligencias y evaluaciones psicológicas realizadas dentro de la investigación, la imputada sostuvo que su pareja habría sido víctima de extorsiones y aseguró que existían conflictos con familiares del fallecido. Además, afirmó que fue acusada por el entorno familiar de estar relacionada con el crimen y atribuyó estas diferencias a disputas personales y patrimoniales.

Sin embargo, durante la audiencia se expusieron otros elementos considerados por la justicia, entre ellos presuntos conflictos económicos y desacuerdos familiares que formarían parte de la hipótesis fiscal sobre el caso.

INVESTIGACIONES CONTINÚAN

Asimismo, el Poder Judicial dictó prisión preventiva contra otro de los investigados, Rolando Córdoba, mientras que Pierre Sosa recibió comparecencia con restricciones. Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades correspondientes en este caso.