Realizan audiencia de prisión preventiva contra acusados de robo a empresarios en Lurín

La Corte Superior de Justicia de Lima Sur viene desarrollando la audiencia de prisión preventiva contra los investigados por los presuntos delitos de robo agravado, secuestro y agresiones en agravio de una pareja de empresarios en Lurín. Las víctimas exigen una sanción ejemplar y temen que la principal sospechosa del caso pueda recuperar su libertad.

Según las primeras hipótesis de la Policía, una exsecretaria de la empresa sería la presunta autora intelectual del violento ataque ocurrido en el local de los empresarios. De acuerdo con las investigaciones, la mujer conocía los movimientos económicos de la compañía y habría coordinado el asalto junto a ciudadanos venezolanos que participaron directamente en el crimen.

Como parte de las diligencias, el último lunes se realizó la reconstrucción del secuestro y robo ocurrido en el establecimiento ubicado en Lurín. Cámaras de seguridad registraron el momento en que los delincuentes armados ingresaron hasta el segundo piso del inmueble para atacar a Elizabeth y a los trabajadores presentes. La empresaria sufrió graves lesiones luego de ser golpeada con un arma en la cabeza y el rostro durante el asalto.

BAJO CUSTODIA POLICIAL

Las autoridades informaron que los tres detenidos continúan bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones. Asimismo, los implicados fueron trasladados a la escena del crimen para recrear los movimientos realizados durante el secuestro y el robo. La Policía y el Ministerio Público buscan determinar el grado de participación de cada uno de los acusados en este caso que ha generado gran conmoción en Lurín.