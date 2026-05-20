Toma de San Marcos cumple siete días y estudiantes exigen reapertura del campus

La toma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) continúa y ya cumple siete días consecutivos sin que exista un acuerdo entre la Federación Universitaria y el Comité Electoral. Los estudiantes que permanecen dentro del campus exigen dialogar directamente con las autoridades universitarias.

Mientras tanto, otro grupo de alumnos manifestó su rechazo a la medida y convocó un plantón en la puerta tres de la ciudad universitaria para solicitar la reapertura inmediata del centro de estudios. Los estudiantes aseguraron que la paralización afecta sus clases, prácticas de laboratorio y exámenes parciales.

La protesta se desarrolla en medio de la controversia por la posible reelección inmediata de rectores, vicerrectores y decanos, tema que ha generado debate dentro de la comunidad universitaria. Además, los alumnos que mantienen la toma evalúan nuevas acciones en los próximos días.

Los estudiantes que se oponen a la ocupación del campus señalaron que, si bien las protestas pueden tener fundamentos, no deben impedir el derecho del resto de universitarios a continuar con sus estudios y actividades académicas con normalidad.